警方當場查獲1份名為「信用測驗卷」，考試測驗分為「常識」「是非」「選擇」「計算」等大幾項，每項均有配分。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方當場查獲1份名為「信用測驗卷」，考試測驗分為「常識」「是非」「選擇」「計算」等大幾項，每項均有配分。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局刑大偵七隊與金門警察局合作，日前於西屯區破獲中部地區大型博弈集團，警方溯源查獲博弈系統商逮捕成員計10人及贓證物，初估集團營運投注金額達900億元；有資深刑警指出，這次查獲博弈網站讓他「大開眼界」，系統高材生「臥虎藏龍」，考試內容曝光，艱深難懂，研發日誌更紀載實務重點，嘆「聰明用錯地方」。

台中市政府警察局刑大偵七隊指出，這次查獲是博弈網站架設的資訊軟、硬體工程師，逮捕吳姓犯嫌等10人，年紀大約20餘歲至30餘歲左右，男女都有，每個人大多具備資訊工程專業背景，甚至也有資工研究領域碩士生在裡面，工作競爭激烈、薪資高。

台中市政府警察局刑大偵七隊表示，這些網站工程師須同時具備博弈產業相關運作基本認識及程式設計能力，也就是須有跨前、後端軟體開發之技能者，入職前必須先通過面試及筆試，另每月不定期測驗，不合格者即汰除，並簽有保密條款，強化工程師的專業技能。

警方當場查獲1份名為「信用測驗卷」，考試測驗分為「常識」「是非」「選擇」「計算」等大幾項，每項均有配分，曝光的74分的測驗卷，還被同儕稱「專業度，還不太夠！」。

資深刑警指出，這確實是台中警方查獲的博弈機房中，第一次遇到有入業考試測驗，不輸國家考試；另記載的博弈網站研發日誌、筆記資料及入職考試專用試卷，試卷內容為賭博網站開發的專有名詞，如「退水」、「走飛」等。

資深刑警舉例，入業考試卷中的「走飛」是賭博術語，大多在香港的賭場使用。「自動走飛」指的是賭場在某些特定情況下會自動調整一場賽事中的盤口，比如當一方受注過多時，賠率會自動調整，以吸引更多人下注另一方。

另「手動走飛」則較少見，一般是由賭場工作人員手動調整賠率，以避免出現損失或過大風險的情況。另資方提示了1份虛擬的營運報表，設定幾項情境，考驗受測者排除、解決問題，及滿足資方預期對各權限目標的能力，簡而言之，這些工程師亦需要設計資方或股東看得懂的獲利方式，滿足資方需求。

警方指出，在檢警大動作搜索現場時，還發現有賭博遊戲的玩法、程式設計的要點、異常排除等教戰守則，每位工程人員必須通過不定期抽測，通過後才能留公司繼續工作，競爭相當激烈。