內政部不動產資訊平台統計顯示，隨著過去幾年房市熱絡，法拍屋供給減少，而撿便宜買盤持續進場，使法拍屋平均價定價格持續上漲，至去年第四季台北平平均拍定單價高達每坪73萬元、新北市每坪27.7萬元，桃園、台中亦逼近2字頭大關，南台灣的台南、高雄分別為每坪14.6萬、17萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2022年歷經升息壓力，但是法拍市場並未出現斷頭潮，第三季的拍定均價還創歷史新高，主要一般買賣市場房價持續高漲，吸引民眾到法拍市場尋寶，出現不少三拍拍定價格比二拍底價還高的加價競標的情況，溢價率增加拉高整體拍定均價，讓許多拍定物件得標價格向市價靠攏。

以一般買賣市場的成交價與法拍拍定價格相較，2008年金融海嘯後，大量物件流入法拍，民眾購屋信心低，拍定均價僅為買賣均價的4～5折，不過隨著低利環境持續，以及房市近五、六年來復甦，法拍屋供給少、需求旺，兩者價差縮小至7折左右。

若以拍賣占整體建物移轉比例來看，拍賣移轉約僅占整體移轉的1%左右，比例相當低，六都中則以高雄市比例為1.41%最高、桃園市0.67%比例最低，張旭嵐指出，高雄近年因台積電設廠議題，吸引大量投資型置產族進場，但隨著房市交易也降溫，加上市場價格漲幅高，部分購屋者則轉向法拍尋寶。反觀桃園房市因買氣熱絡，市場需求穩定，就算有屋主急售，一般買賣市場多能順利成交，因此流至法拍市場的量體也少。