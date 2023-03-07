美國去年通過《2023國防授權法》（NDAA），涉台條文包含未來5年可無償提供台灣100億美元軍援、將海外庫存彈藥囤儲在台灣等。 國民黨立委賴士葆於臉書發文痛批，《全民防衛動員準備法》修正案引發疑義才告暫緩，這會兒又要研議台灣變成美國的軍火庫，蔡政府儼然窮兵黷武，要把全民推向戰場，但「戰場在自家門口，結果就是台灣人民死傷無數」，俄烏戰爭就是最好的例子。

賴士葆說，《2023國防授權法》授權美軍將海外彈藥庫存送到台灣囤儲，這事情還在研議中，國防部長邱國正要大家不要危言聳聽，這話邏輯有誤，因為危言聳聽的是他。

他說，他在社區經常處理變電箱位址被民眾陳抗，即便大家都知道這是供電的需要，有絕對的正當性，惟就是被視為嫌惡設施，大家避之唯恐不及，甚至有的變電箱設置經過20多次的協調會勘都無法解決，台電再怎麼說明它的安全無虞，也無法袪除民眾心中的障礙或是陰影。如今台灣要變成美國的儲備彈藥庫，為著將來戰爭爆發加速補給軍火，民眾會覺得稀鬆平常嗎？

賴士葆說，《全動法》要將全民動員編組，包括未成年的高中生，引發疑義才告暫緩，這會兒又要研議台灣變成美國的軍火庫，民眾哀矜勿喜，不會愚昧到認為凡是與美國有關的都是美好的，這些軍備彈藥是預備打仗之用，戰場在自家門口，結果就是台灣人民死傷無數，眼前俄烏戰爭就是最好的例子。

他說，蔡政府一直在積極備戰而不是避戰，邱國正說「中共也在等待師出有名發動攻擊。」兩岸就要打起來了，蔡政府儼然窮兵黷武的形象，要把全民推向戰場。

賴士葆指出，去年《紐約時報》就報導，美方正在加緊將台灣打造成龐大軍火庫，當時被認為這是傳言，現在證實這不是危言聳聽，是正在研議的事情，全民也想知道這些美國要用的軍火，是誰買單呢？