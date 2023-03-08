國內缺蛋危機未解，行政院長陳建仁今天指出，隨著近期氣溫回升，加上農委會專案進口雞蛋，以及工業蛋調度，目前雞蛋供應已趨於穩定，呼籲國人不要搶購，也不要囤積，雞蛋供需應很快就能恢復。

行政院長陳建仁。（陳人齊攝）

陳建仁今出席「2023 Next Round 我們的下一回合」國際婦女節慶祝活動，面對媒體聯訪時指出，國內雞蛋供應隨著氣溫回升、工業蛋調度、專案進口等三措施相繼實施後，目前已趨於穩定，相信能在保障農民、消費者權益的情況下解決缺蛋問題。

有媒體提問，近期馬祖官士兵斷糧並非首次發生，早在去年就出現2至3周沒有運補。對此陳建仁說明，國防部已進行調查，先前也在立法院詳加說明，未來會努力改善，現也已責成國防部要確切改善馬祖官士兵在食品供應上不會有缺，未來不會再發生。

此外，陳建仁也針對勞保基金瀕臨破產進行說明，指出明年會以公務預算的方式編列加強撥補，會先看歲計賸餘的狀況，再來決定編列額度，最主要是希望讓每個人都能領的到勞保給付，「而且是長長久久的領到老。」