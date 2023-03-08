亞泥今(3)日早上公告買進同集團的遠傳電信股票，交易數量為15萬3543張，每股65.28元，交易總金額為100億2332萬4445。累計至目前為止，亞泥持有遠傳18萬4577張，金額121.64億元，持股比例5.66%。
亞泥指出，子公司德勤投資累計持股遠傳215張，金額約1483.5萬元，持股比例0.01%；另一子公司亞洲投資累計持股遠傳1426張，金額約9841.4萬元，持股比例0.04%。
亞泥(1102)斥資逾百億元買進遠傳15萬3543張股票，市場反應不佳，盤中跌幅超過3.5%，最低曾探至42.8元。
亞泥今(3)日早上公告買進同集團的遠傳電信股票，交易數量為15萬3543張，每股65.28元，交易總金額為100億2332萬4445。累計至目前為止，亞泥持有遠傳18萬4577張，金額121.64億元，持股比例5.66%。
亞泥指出，子公司德勤投資累計持股遠傳215張，金額約1483.5萬元，持股比例0.01%；另一子公司亞洲投資累計持股遠傳1426張，金額約9841.4萬元，持股比例0.04%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。