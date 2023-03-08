亞泥今(3)日早上公告買進同集團的遠傳電信股票，交易數量為15萬3543張，每股65.28元，交易總金額為100億2332萬4445。累計至目前為止，亞泥持有遠傳18萬4577張，金額121.64億元，持股比例5.66%。

亞泥指出，子公司德勤投資累計持股遠傳215張，金額約1483.5萬元，持股比例0.01%；另一子公司亞洲投資累計持股遠傳1426張，金額約9841.4萬元，持股比例0.04%。