根據路透7日引述外媒報導，有知情人士指出，美國晶片龍頭英特爾（Intel）正向德國政府尋求40億至50億歐元（約台幣1300億元至1600億元）的額外補助，以興建晶圓廠。

報導中提到，英特爾去年延後馬德堡（Magdeburg）建廠計劃，當時該晶片商已經取得德國政府的68億歐元（約72億美元）補助，但因全球經濟情況不佳，現在希望能有更多資金補助。

英特爾在聲明中表示，全球經濟受到侵擾，導致建廠成本增加，但英特爾方面仍會努力「與政府進行有建設性的對話，處理目前建廠與赴他處設廠的成本差距問題」。

英特爾在2022年3月時選定德國為新廠位址，作為整個歐洲880億美元投資計畫的一部分，其中還包括擴大在愛爾蘭的現有工廠，在法國建立設計和研究設施，以及在義大利建立包裝和組裝地點。

英特爾最初估將170億歐元投入德國。然而，外媒指出，英特爾現在預計將在德國項目上花費300億歐元。根據歐盟晶片法案，英特爾預計德國項目能獲得約40％的補貼，但現在也對其他政府援助持開放態度，包括稅收減免或能源補貼。