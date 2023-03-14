德國漢堡（Hamburg）發生一起駭人命案，100歲的退休農場工人艾美利亞（Amalie G.）遭37歲的孫子阿圖爾（Artur B.）砍首，事後被發現死於她的公寓中。

德國警方尚未確定這起可怕的謀殺案動機，但死者的一位親戚告訴德國《圖片報》（BILD），阿圖爾是「家裡的害群之馬」。他大多數時候都處於失業狀態，過去曾為錢和祖母艾美利亞起爭執，家人都試圖與他保持距離。親戚們猜測，死者被殺當晚，可能是因金錢糾紛導致事態升級。

死者的鄰居告訴圖片報，「在她死前，我們關係不錯；艾美利亞訴我，她的孫子已經從陽台闖入公寓，想偷她的錢。」根據圖片報獲得的信息，艾美利亞存了一筆不小的財產。鄰居們告訴該報，兩人之間的爭吵有時聲音大到會讓左鄰右舍都聽到。

據悉，阿圖爾打電話給警方自首，說他斬首了其祖母。當德國警方趕到犯罪現場時，他們發現了一把斧頭，立即把阿圖爾逮捕歸案。

德國首席檢察官麗緹（Liddy Oechtering）告訴當地媒體，「根據死者初步屍檢結果，可以判斷其死因為銳器和鈍器造成的頸髓斷裂致死，其中一次還是從後方重擊；嫌犯是在犯罪現場發現的一把斧頭。」

法官上周二以過失殺人罪對阿圖爾發出逮捕令。首席檢察官麗緹說，「被告沒有向地方法官提供任何信息。」檢察官還表示，犯人沒有犯罪紀錄；調查人員目前尚未確定犯人犯案動機。