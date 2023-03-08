中興電8日董事會承認去年財報，去年合併營收185.47億元，營業利益28.51億元，本期淨利24.66億餘元、淨利歸屬於母公司24.34億元，EPS從去年同期4.19元增加至5.21元。

中興電8日董事會也決議每股配現金股利3.5元，以8日收盤價100.5元計算，現金殖利率為3.48％。全案提至5月24日股東會討論定案。現金配發率67.18％。

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