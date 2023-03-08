中興電8日董事會承認去年財報，去年合併營收185.47億元，營業利益28.51億元，本期淨利24.66億餘元、淨利歸屬於母公司24.34億元，EPS從去年同期4.19元增加至5.21元。
中興電8日董事會也決議每股配現金股利3.5元，以8日收盤價100.5元計算，現金殖利率為3.48％。全案提至5月24日股東會討論定案。現金配發率67.18％。
機電大廠中興電工去年合併營收及獲利雙雙創史上新高，EPS達5.21元，8日董事會決議每股配發現金股利3.5元，是歷年配股最佳一次。
中興電8日董事會承認去年財報，去年合併營收185.47億元，營業利益28.51億元，本期淨利24.66億餘元、淨利歸屬於母公司24.34億元，EPS從去年同期4.19元增加至5.21元。
中興電8日董事會也決議每股配現金股利3.5元，以8日收盤價100.5元計算，現金殖利率為3.48％。全案提至5月24日股東會討論定案。現金配發率67.18％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。