統一中控去年毛利率為29％，較前年下降3.6個百分點。

統一中控表示，去年中國大陸整體消費市場在疫情衝擊下仍顯疲弱，作為民生基本需求的食品飲料行業保持恢復態勢，只是在原物料採購面臨多年來最艱難處境，集團透過調整供應鏈因應，長期來看需擴展至研發、採購、規劃、製造和物流，且要深入了解大宗原物料價格波動性和風險。

在泡麵業務方面，因去年疫情多地頻發，形勢嚴峻，居家消費為主流消費場所，泡麵也成為民眾必備物資，統一中控表示，產品保持高性價比，同時進行產品創新，泡麵營收人民幣106.1億元，年增17.9％。

在飲品業務方面，集團持續聚焦產品新鮮度管理，並堅守價值行銷，積極拓展消費渠道和消費場景，去年飲料營收為人民幣約164.1億元，年增11.3％。

展望今年，大陸經濟增長預期可穩中求進，且著力在擴大內需，民眾消費也逐步回歸常態，統一中控指出，集團將著眼於長期目標做出決策和投資，並有激勵措施拚營運。