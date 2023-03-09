美國聯準會(Fed)利率政策的轉變也影響全球資本市場，由於美國通膨已從高點滑落，使Fed升息步調放緩，儘管通膨降溫速度不如預期，市場仍認為Fed升息循環將接近尾聲；以產業角度來看，在通膨降溫且升息腳步趨緩下，受景氣循環影響的產業表現將有望回溫，因此，國泰證券針對歐洲、美國、日本等成熟國家市場，抱持「正向」看法。

國泰證券認為，美國市場經濟回溫首先可從就業結構轉變看出端倪，根據美國勞工統計局指出，1月份非農業就業總人數大增逾51萬人，大多集中在休閒產業、飯店、專業和商業服務等領域，當科技和工業部門面臨裁員風險，旅遊、餐飲及交通等服務業相關產業卻產生大量人才需求，此種美國整體就業結構的變化，不僅打破市場預期，也使得美國失業率微幅下降，經濟呈現回溫的趨勢。

由於經濟逐漸回溫，國泰證券建議投資人可多留意股、債市場的變化，以股市而言，歐、美及日本等成熟市場仍屬核心資產的配置，美國股市表現可望領先歐元區、英國及其它市場，而再細分至債市方面，根據2月公開數據顯示，美國公債殖利率再度飆升，10年期公債殖利率創下今年新高，建議投資人可參考具備防禦性特色，且評比較佳的「投資等級債」相關標的，不失為較穩健的投資布局。