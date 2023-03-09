行政院代理發言人羅秉成。（黃婉婷攝）

大陸航空運輸協會近來呼籲恢復廣州等16個兩岸直航點，但迄無下文，行政院長陳建仁9日於行政院會指出，兩岸空運航點恢復，尚涉及諸多層面，陸委會現已提出相關規畫，並將陸方日前所提出的航點納入，展現我方最大善意，而疫後兩岸交流需要共同努力，相互展現善意，期望在恢復航點的基礎下，逐步增加雙方善意和良性互動；行政院代理發言人羅秉成補充，相關規畫陸委會將與下午4時開記者會說明細節。

羅秉成上午於院會後記者會轉述，陳建仁表示，總統在去年談話時國慶指出，在兩岸邊境解封後，逐步恢復兩岸健康永續交流，近月來，我方已陸續放寬對岸人員的入境限制，並逐步恢復小三通客運的正常運作，在疫情近一步趨緩下，請各相關機關持續就恢復兩岸各層面交流進行評估規劃。

陳建仁指出，兩岸空運航點恢復，除了疫情因素外，尚涉及諸多層面，陸委會所提出恢復兩岸空運、客運航點規畫，基本上以綜合各方面的考量，並盡量將陸方日前所提出的恢復航點建議納入，可以說展現我方最大善意，疫後兩岸交流的恢復和秩序維護，需要雙方共同努力，相互展現善意，希望可在此恢復航點的基礎上，逐步增加雙方善意和良性互動。

陳建仁說，恢復兩岸空運客運航點，最重要的考量仍然在回歸到民眾需求，提供台商、台生往返兩岸便利，減少舟車勞頓之苦，節省旅運和營商成本，並照顧社會交流所需，請相關機關務必做好各項執行安排，讓此規劃可以盡快實施，有關本規劃完整內容和相關細節，請陸委會會同交通部、衛福部儘速對外宣布。