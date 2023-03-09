大同在以王光祥為首的大股東入主後，已繳出連續七季獲利的成績單，特別在華映宣告破產後，擺脫最沉重包袱，財務體質轉趨健全，提列超額虧損的84億多元利益回沖認列，讓財報亮眼，也讓新團隊入主「盡快發放股利」的目標向前邁進一大步。若未來在核心本業營運穩定，以及房地產事業資產活化挹注下，有機會加速達到發放股利的目標。
大同9日董事會通過去年財報，合併營收345.4億元、年增16.7％，合併稅後純益72.3億元、年增181％，期末總負債比為51.4％，大幅降低25.8％。
大同指出，在產業控股集團定位下，全力發展電力、新能源、消費電子與不動產四大核心事業，並加強對精英、大世科、福華與尚志精化四大子公司持股與監管，加速集團升級轉型、提升營運綜效。
大同也自去年10月起對子公司精英電腦已具實質控制力，合併報表也納入精英，昨日董事會並決議，對精英持續加加碼持股，未來一年以不超過25億元內增加持股。
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