荷蘭貿易部長施萊納馬赫(Liesje Schreinemacher)在周四稍晚對媒體表示：「這些細節仍有待釐清」。

艾司摩爾在過去10年對中國銷售了80億歐元的晶片微影設備。購買該設備的公司與艾司摩爾簽訂服務協定，並進行定期維護。在2022年，艾司摩爾與服務相關的「安裝基礎」項目收入，佔公司全球營收的約25%。

分析師表示，荷蘭政府缺乏清晰度，將影響艾司摩爾的前景。重要問題包括對服務的任何限制，以及哪些型號設備將受這些限制。

艾司摩爾已在周三重申2023年對中國銷售的財測不變，約在22億歐元。但是該公司今年的全球營收將大幅成長25%，顯見政府的出口限制，還是會產生影響。

艾司摩爾發言人在周四指出，公司對政府政策的解讀為，只有第二線產品(DUV)的一小部分被限制禁止出口中國。

但其中存在一些猜測的成分，發言人表示：「艾司摩爾正在等待更多資訊」。

荷蘭的ING分析師Marc Hesselink估計，政府的新規定可能會影響到艾司摩爾全球營收的10%，然而這是最糟糕的情況，實際衝擊可能較小。

2022年艾司摩爾在中國市場的銷售，佔公司整體銷售額的14%。

對於其它公司來說，艾司摩爾在中國的客戶包括三星電子和SK海力士，他們可能會獲得出口許可。而至於中國當地的公司，包括製造邏輯晶片的中芯國際和製造記憶體晶片的長江存儲，他們面臨美國出口管制，可能不會獲得出口許可。

荷蘭貿易部長在周四指出，政府將在「逐案」和個案審查基礎上，發放許可證，並且不會遵從美方的指示。

但是花旗分析師mit Harchandani表示，荷蘭的管制看起來相當於美國在去年對美企的管制。

Harchandani也指出，對於中國消費者來說，情形就不是那麼明朗了，「我們可以說的是，他們追求尖端發展的能力將大大削弱」。

ING分析師Hesselink則預計，多數中國晶片製造商，現在將選擇專注於「尾端」，即採用稍舊的技術生產晶片，這些在中國可能仍具有競爭優勢，而艾司摩爾在中國的銷售可能甚至小幅成長。

Hesselink認為，無論如何，艾司摩爾將在中國以外地區蓬勃發展，市場的需求不會受到影響，產能會移轉到其它地區的供應。