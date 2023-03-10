漢來美食表示，去年春節連假落於1、2月間，今年則集中於1月，比較基期較高。不過，1月以來受惠年節及連假帶動，國旅需求強勁使餐飲消費暢旺，2月底連假來客數優於去年同期。在交通部補助規畫下，來台觀光的國際旅客可望持續復甦，後續營運動能持續看好。

為加速數位轉型、深化品牌經營，漢來美食去年7月啟動「來美食APP」，迄今已累積逾20萬會員。隨著政府普發現金6000元即將上路，漢來美食聯合旗下品牌祭出「來美食APP會員特典」活動，提前自13日起發放總價值6000元的品牌優惠券，盼將效益發揮至最大。

漢來美食今年規畫以既有品牌拓點升級延伸營運廣度，以研發打造新品牌創造深度，並承租集團台北南港漢來大飯店1～5樓，預計將進駐7家餐廳，預計第四季開幕營運，今年至少新展據點將自7處起跳，為營運增添成長動能。

同時，漢來美食將深耕電子商務市場，推出更多常溫食品及冷凍熟食產品，搶占不同客層市占率，以期營運策略能具體反應未來獲利成長，創造穩定的股東報酬。整體而言，今年營收目標維持雙位數成長，帶動營運表現恢復疫前水準。