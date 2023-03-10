互盛在台主要業務為代理理光（RICOH）事務機器的銷售。互盛表示，今年整體景氣雖有變數，互盛將持續掌握新辦公型態及ESG推展帶來的商機，透過加值整合平台滿足顧客，以延伸現有顧客的需求及擴大新顧客的開發。

互盛大陸事業主要為事務機器業務部分，隨著大陸新冠疫情趨緩及解封，帶動市場景氣復甦，運轉台數將持續累積，大陸事業亦將持續貢獻合併營收與獲利。

未來，互盛將持續因應疫後企業採購與數位轉型需求，提供顧客「零接觸」數位平台，透過智能客服中心、顧客APP、智能預判、遠端維修等平台，提供顧客即時服務，並結合VR虛擬展廳提供顧客虛擬實境的互動體驗；有效整合線上與線下服務，以及運用大數據資料，提供顧客精準服務。

另外，在協助企業實踐環保低碳方面，整合智能視訊系統、免加熱列印輸出商品、低耗電LED燈具，以及資安防護解決方案及服務，滿足企業顧客落實ESG永續發展需求。