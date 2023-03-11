台中市73歲施姓老翁，日前到金融機構要匯款給遠在伊拉克的女友Sophia，似乎是對方有難、顯得焦急不安，他答應代收跨國包裹，也到銀行準備匯款5萬元保證金，警方與銀行行員再度識破又是一場「愛情騙局」，最後成功地攔阻了這件臨櫃匯款詐騙案。

施姓老翁，「只是想幫忙而已啦！」原來數個月前施在網路上認識1名伊拉克女兵「Sophia」雖然她在國外那麼遠，但2人相談甚歡，獨居的他也就不再感到寂寞，近日「Sophia」為工作獎金及重要文件保管問題向他求援，他心軟答應代收跨國包裹，也到銀行準備匯款5萬元的保證金。

施姓老翁向警方說，因為感覺對方亟需幫忙，這筆金額自己又能負擔，才會到銀行準備匯款，但行員稱「海關」、「包裹」等要注意是詐騙，果真是一場騙局；員警解說，近來「阿昭署長」有宣導防詐，就是諄諄叮嚀防範的「假愛情交友」，很容易讓人陷入詐騙陷阱。

經員警進一步了解，施姓老翁約莫4個月前透過通訊軟體與1名自稱「Sophia」的伊拉克女兵成為好友，施男說平時家裡沒人「太無聊了」，多了聊天的伴也覺得開心。前幾天蘇菲亞表示近期獲得大筆獎金，想請信任的施男協助保管獎金與軍事文件，而為了讓包裹順利通關，另請施男準備一筆5萬元的保證金，待海關審核包裹沒有問題即可退回。

警方呼籲，網路交友陷阱多，詐騙集團經常透過臉書、LINE、交友網站或IG等網路交友軟體，放置帥哥美女的大頭照向不特定人士搭訕，佯稱自己長居國外，聊天一段時間後，佯稱要寄包裹給被害人，佯稱包裹被海關扣留，需匯款保證金、手續費才能領回等話術，誘騙被害人匯款。

警方也提醒民眾，當從未謀面的網友稱「要借錢」、「寄包裹」或是邀請「一起投資」，只要涉及金錢，請務必提高警覺，若有任何疑問皆可撥打165反詐騙專線及110諮詢，小心求證才能避免傷心又傷財。