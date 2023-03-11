另一方面，美國財長葉倫10日召集金融主管機關，商討矽谷銀行倒閉事件，並表示對銀行主管機關合適的因應措施深具信心。

財政部發布聲明稿表示，葉倫稱銀行系統依然具有韌性，主管機關握有有效的工具能處理這類的事件。

FDIC表示，矽谷銀行所有存款皆轉至聖克克拉國家儲保銀行。

根據聯準會（Fed）資料，截至去年底止，矽谷銀行擁有2,090億美元資產，為美國第16大銀行。矽谷銀行為2008年全球金融危機以來美國最大銀行破產案，僅次於金融危機時期的華盛頓互惠銀行（Washington Mutual）倒閉案。

根據加州主管機關文件顯示，矽谷銀行單單9日便遭客戶擠兌420億美元，約占整體存款的三分之一，當日營業終了時，帳上現金餘額轉為負值，逼近負10億美元。

矽谷銀行母公司（SVB）10日上午放棄22.5億美元的售股計畫，緊急尋找買家，但主管機關不願等待買家現身，加州金融保護和創新部門（DFPI）當日即關閉矽谷銀行，並交由FDIC接管。此外，SVB執行長貝克（Greg Becker）在矽谷銀行倒閉的六周之前，從公司股票和股票選擇權套現227萬美元。

根據公開文件顯示，貝克行使股票選擇權，也就是付款將選擇權換為股票，並在2月27日售股，個人獲利達227萬美元。

據貝克1月26日向美國證交會（SEC）呈報，此次售股是事先安排好的高階主管股票出售計畫。六周後矽谷銀行便倒閉。

貝克亦在1月底出售110萬美元持股，目的是繳稅。貝克當時以每股285至302美元的價格賣股，相較於10日收盤的106美元。