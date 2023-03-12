南部雖然處於缺水狀態，但常言道旱澇相隨，台南市抽水站達60站，抽水機組共221台，為了讓抽水站設備於5月至11月汛期間發揮功能，市府水利局近日安排年度歲修大保養工作，迎接今年汛期考驗。

市府水利局表示，每年汛期的5月至11月是颱風豪雨最多的季節，大量的降雨流入排水道後，仰賴抽水站長時間不停地運轉，將雨水抽排到堤防外的河川，因此，抽水站裡的各項機組設施及大型閘門機電設備，在固定時間或使用時數達到一定標準時得檢修更換。

目前台南市抽水站共有60站、抽水機組則221台，為維持機組於汛期間發揮功能，水利局在非汛期間安排年度歲修大保養行程，保養後由專案管理公司及水利局人員至現場確認，並配合中央單位訪評及健檢，確保抽水站機組設備操作無虞。

從去年防汛期結束至這個月的非汛期間，水利局安排歲修保養，依照維護標準作業程序辦理抽水站機組大保養工作，內容主要包含柴油引擎發電機、抽水機組各式油料及冷卻水更換等，由專案管理公司及水利局人員至現場抽查、拍照攝影且製成紀錄留存，以有效維護抽水站機組設備妥善度。

水利局說，水站是防洪的第一線，只要平日對各機組設備的維護保養得宜，就能面對颱風豪雨所帶來的各種考驗，也能夠延長機組壽命，節省長期汰舊更新成本。