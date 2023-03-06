面對每年5至11月的汛期，台南市政府水利局就轄內易淹水的社區，推動社區自主防災能力，水利署111年度水患自主防災社區及縣市政府評鑑結果出爐，台南市不僅連續8年獲得「績優縣市政府」殊榮，同時還有17處社區獲獎，獲獎社區數為全台最多，創下歷年來最佳成績。

此次台南獲獎的17處社區，分別為柳營區八翁社區、仁德區二行社區獲種子社區；後壁區新嘉社區、永康區崑山里、安南區公親里、永康區三民里、永康區西灣社區及安南區南興社區獲特優社區；安南區原佃里、新營區姑爺社區獲優等社區；大內區石林里、白河區竹門社區、安南區塩田社區、西港區新復里、將軍區廣山社區及麻豆區埤頭社區獲甲等社區；北門區錦湖社區獲特殊貢獻獎。

這次獲獎的柳營八翁社區，結合柳營區公所辦理多場的防災教育及宣導，也向新住民進行防災宣導，並由社區小朋友擔任防災大使，發放越南語，印尼文防災宣導單；二行社區的運作重點為「共享」與「合作」，邀請仁德區大甲里及文賢里、高雄市湖內區太爺里共同成立「二層行溪防災聯盟」，一同提升社區防災能力。

水利局表示，如果要成為種子社區的話，該社區必須在4年內獲得3次評鑑特優，才具有種子社區的候選資格，因此能獲獎都非常不容易，而獲列為種子社區可獲得20萬元獎勵金；其餘像是列特優社區可獲18萬元；優等社區可獲10萬元；甲等社區則可獲5萬元。

水利局說，受到極端氣候影響，強降雨發生頻率提高，除了持續向中央爭取經費，推動各項治水防洪工程，也會持續配合水利署推動水患自主防災社區，建立民眾自主防災的意識，透過工程及非工措施雙管齊下，達到「自己的家園自己保護」的目標。