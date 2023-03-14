這個東南亞最大經濟體從2022年8月開始，已連續6次都升息。然而在上個月，暫停調整利率的央行卻表示，當地通貨膨脹日後有機會慢慢降回2%到4%目標區。

在食物以及能源售價推升下，印尼的通膨在去年9月飆至5.95%創7年新高。之後，物價漲幅都是維持在5%以上，最近的2月則是5.47%。印尼央行認為，核心消費者通膨在去年12月攀頂後下滑，故沒有再度升息的必要。

印尼央行強調，目標最晚到今年底，整體通膨要降至目標區。荷蘭金融服務業者ING指出，印尼央行最近宣布已打敗通貨膨脹，表示今年不會再升息。從印尼央行偏不升息的鴿派來看，應該是把關注力轉移到經濟成長上。

相較於印尼不打算調高利率，其它亞洲鄰居還是偏向繼續升息，像是菲律賓、泰國以及印度等。專家學者示警，聯準會可能再升息之下，與美國利差將擴大。還有，即將到來的齋戒月，屆時購物以及消費增加下，國內物價可能大漲。

法國興業銀行（Societe Generale）指出，印尼央行應該是把升息循環暫時告一段落，但在今年剩下的日子還是很難講，因有很大不確定性。不過，若聯準會還是不放棄大力升息，印尼央行預估還是得再調升利率。