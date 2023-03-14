3月6日順利開出威力彩11.6億元頭獎，獎落高雄、台南兩地，然而有民眾提出質疑，威力彩明明是8時封牌卻到8時30分才開獎，而且開獎過程沒有全程轉播。台彩對此則做出解釋，並強調開獎過程有全程錄影，也開放民眾報名參觀開獎過程。

綜合媒體報導，台灣彩券公司總經理謝志宏受訪時表示，威力彩延到8時30分才開獎，預留30分鐘是給主電腦中心進行當期銷售統計，之後再經由會計師驗證核對金額後簽名，雙重確認才能開獎。

至於為何等到10時才公布開出的彩券行位置，謝志宏則說因為牽涉派彩，9時開完獎號要傳送到派彩中心後台，確認金額分配是否正確後，才算派彩成功。謝志宏並強調，雖然礙於電視購買時段，台灣僅播出混球至獎號開出的畫面，但有全程錄影，開獎過程也持續開放民眾報名參觀。

3月6日威力彩頭獎11.6億元開出2注，分別開在高雄市苓雅區的天福彩券行，以及台南市歸仁區的八九九彩券行，每名幸運兒各得5.8億元。