外資現貨賣超284億，期貨淨多單縮減至7,596口。自營商選擇權淨部位，目前略以賣買權和買賣權作增量布局。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI之差距為3萬2,000餘口，賣權OI往下履約價作翻移退守，目前選擇權空方出現表態。
群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權略為悲觀，月選略為悲觀，整體籌碼面呈現悲觀。技術面目前台股上檔各均線轉作壓力，短線一旦跌破1月31日低點位置，台股則將加速走跌幅度。
台股14日呈現開低走低格局，早盤開低後便一路15,400點拉鋸震盪，終場台股收在高檔區間底部位置，成交金額縮減至2,317億。台股由金融族群領跌走弱，在避險觀望賣壓持續出籠下，短線台股將再測試前波區間下緣支撐。
外資現貨賣超284億，期貨淨多單縮減至7,596口。自營商選擇權淨部位，目前略以賣買權和買賣權作增量布局。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI之差距為3萬2,000餘口，賣權OI往下履約價作翻移退守，目前選擇權空方出現表態。
群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權略為悲觀，月選略為悲觀，整體籌碼面呈現悲觀。技術面目前台股上檔各均線轉作壓力，短線一旦跌破1月31日低點位置，台股則將加速走跌幅度。
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