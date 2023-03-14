外資現貨賣超284億，期貨淨多單縮減至7,596口。自營商選擇權淨部位，目前略以賣買權和買賣權作增量布局。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI之差距為3萬2,000餘口，賣權OI往下履約價作翻移退守，目前選擇權空方出現表態。

群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權略為悲觀，月選略為悲觀，整體籌碼面呈現悲觀。技術面目前台股上檔各均線轉作壓力，短線一旦跌破1月31日低點位置，台股則將加速走跌幅度。