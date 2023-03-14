走著瞧申請上市時資本額為3.09億元，公司市值71.07億元，董事長為鄭勝丰、總經理為郭建甫總經理；輔導上市承銷商盤元大證券。
走著瞧目前仍呈現虧損狀態，109年稅前淨損5,029萬元、110年稅前淨損6,115萬元、111年前三季稅前淨損4,246萬元；每股稅後虧損各為1.68元、2.04元及1.42元。
走著瞧主要業務包括防詐技術應用服務及解決方案、創新金融科技及AI分析應用；在市場結構方面，內銷占比62.14％、外銷37.86％；全體董事7度合計持股比率67.02％。
證交所今（14）日召開有價證券上市審議委員會，審議通過走著瞧（6902）初次申請創新板股票上市案。
走著瞧申請上市時資本額為3.09億元，公司市值71.07億元，董事長為鄭勝丰、總經理為郭建甫總經理；輔導上市承銷商盤元大證券。
走著瞧目前仍呈現虧損狀態，109年稅前淨損5,029萬元、110年稅前淨損6,115萬元、111年前三季稅前淨損4,246萬元；每股稅後虧損各為1.68元、2.04元及1.42元。
走著瞧主要業務包括防詐技術應用服務及解決方案、創新金融科技及AI分析應用；在市場結構方面，內銷占比62.14％、外銷37.86％；全體董事7度合計持股比率67.02％。
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