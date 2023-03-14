美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）說，要是對岸攻佔台灣，美方會摧毀島上的半導體廠，以免它們落入中方手中。雖然去年美國陸軍戰爭學院曾發表過一篇論文，提到同樣論點，但像歐布萊恩這樣的美國國安高層如此赤裸裸地提到「滅台（半導體）」計畫，引起媒體的高度關注。對此，前立委沈富雄今(14日)就表示，「美國亞利桑那州的台積電員工可要求歐布萊恩表態口誤，不然我們就不幹」，引發討論。

歐布萊恩曾表示，要是中方控制了台積電製造廠，將成為矽晶片的新「石油輸出國家組織」（OPEC），北京將能「掌控世界經濟」。他甚至把美國摧毀台灣半導體廠，比喻為第二次世界大戰期間，當法國向德國投降後，英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）下令，摧毀法方的海軍艦隊。

而沈富雄14日在網路節目《少康戰情室》中表示，「我覺得我們已經住在亞利桑那州的台積電員工，應該就這件事情表態，要要求歐布萊恩表態『這是口誤』，來澄清或修正」，沈富雄更接著指出，「要不然這些員工可以說，在我們台灣的母廠，很多人是我們的同事、很多人是我們的朋友，你今天做這種言論，要我們安心的在亞利桑那州工作有道理嗎？應該要表態澄清，不然我們就不幹，就吃飯不做事，難道不可以嗎？」