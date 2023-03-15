金門二膽島陳嘉壎上兵9日失聯，目前人在大陸，外界擔憂，二膽守備隊兵力部署恐被洩漏需換防。對此國防部長邱國正表示，二膽島沒有多大，哨所每次交接都會調整，沒有說要把部隊換掉，因為「那個年代已經過去了」。

立法院外交及國防委員會今邀請國防部長邱國正、國安局、陸委會、法務部、海巡署、內政部移民署、警政署針對「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」進行專案報告，併請海基會秘書長邱垂正列席備詢。

邱國正會前接受媒體聯訪，被問到陳姓上兵失聯的最新進展，他表示，昨天就了解人在大陸，至於誰講了什麼內容，他沒有深入了解，而就算人家帶話，他也不會轉達，「因為我開口以後就會定論了」，但其實到現在都沒定論，「各位所聽到的疑問，我們也在一一找答案，但很抱歉我不會逕行宣布，因為我們還是要跟本人確認」。

邱國正說，現在到處都有爭議訊息，社會是多元的，有人發表言論他擋不了，但聽了以後就到此為止，軍中該做的會做，但要立刻給答案？他不能給也沒辦法給，因為給了後會造成另外一個爭議。

邱國正表示，很多人會拿雞毛當令箭，但真正拿令箭的他們胸有成足，最近確實發生一連串很多事，他身為國軍家長當然有這責任，不過他可以跟社會保證，針對軍紀案件的發生他不會推托，但目前軍紀案件還不至於影響整體國軍心理。

邱國正說，軍紀沒有最好，只有要求更好，所以軍方每天都在努力，就跟治安一樣，要求幹部從內部管理，營務營規最基本的職責做最好。而槍械問題也一樣，規定都有，這時候責備是另外一回事，但要先處理眼前事務，「我並不指望大家如何寬待國軍，但最起碼我期望各位不要無的放矢，把一些事情搞得沸沸揚揚，不光對國軍、對社會都沒好處。

至於二膽是否需要部隊換防？邱國正說，二膽大家知道沒多大，哪幾個哨所在什麼位置，每次主官交接都會做調整。他說，他也當過單位主官，一個單位怎麼部署、哪裡要強化各有看法，島的面積就是0.28平方公里，再怎麼調整，對單兵而言就是發揚火力，那要怎麼發揚火力、發揚哪種火力？ 都可以調整，但沒有講要把部隊換掉，「那個年代已經過去了」。