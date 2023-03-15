路透社報導，早在元月底之前，寧德時代就應該得到中國大陸的官方首肯才對。但直到現在，寧德時代還在等上面批准。一周前，習近平曾表示，對寧德時代能有目前的全球領先地位，感受是既高興又擔憂。

寧德時代2022年報資料顯示，市值已增至1390億美元。同時，正在德國與美國擴張事業版圖，且身為特斯拉、福斯以及BMW的這家全球最大電池供應商，全球市占率擴至37%。

相關人士指出，寧德時代這次選在瑞士發行GDR，是想要把拿到的資金，投入位於東歐地區匈牙利工廠。同時，也可用在美國的業務。2月初時，寧德時代本來計畫最早5月就可在瑞士掛牌，但依目前情勢來看，似乎沒有進一步的時間表。

爆料人士指稱，中國大陸監管機關對寧德時代這次要發行這麼多的GDR，感到有疑慮。去年6月期間，寧德時代曾在大陸國內，釋出相當於450億人民幣，約65.6億美元的股票，官方也正在核實是否有融資過度的情況發生。

不過，寧德時代曾解釋，從市場籌到的資金是要用於中國大陸4個不同城市內，生產與升等鋰離子電池所需，以及強化研發技術。金融資料分析平台Dealogic統計，8個月前的那次私募現增是去年時期中，全球第2大規模的。同時，也是陸股的最大一宗。

繼2022年可以開始在瑞士發行GDR之後，路透社資料顯示，已有11家陸企掛牌共籌得36.6億美元。外國投資者通常可用9成價格買進GDR，且成交後120日，可依比例自由轉換成陸股。大陸股市因流動性佳，持有的投資人反而更能輕易脫手。

不過，當執行GDR時，資金會從大陸境內移往境外，中國大陸外匯存底也會被侵蝕掉。且一般來說，GDR發行者會將海外籌到的資金，就直接在境外用掉，不太會再匯回大陸，故大陸官方不太樂見到這種大型的GDR發行計畫。