周三泛歐Stoxx 600指數收盤跌13.11點或2.92%，為436.45點。

歐洲的銀行股重跌7.1%，為一年多來最糟糕的單日表現。

以銀行股為主的西班牙和義大利股市分別下跌4.29%和4.6%。

瑞士信貸在瑞士上市的股價重跌24.2%，大幅跌至1.70瑞朗，再創歷史新低價；瑞信在本周初才跌至2.26瑞朗的新低股價。此外，瑞信來自中東的最大股東表示，由於監管規定問題，持股比例不能超出10%，因此無法對瑞信進行注資。

IG集團首席市場分析師Chris Beauchamp說：「人們總是感覺到瑞信正頻臨絕境，這也是為什麼歐洲銀行股在今天下午受到重擊」。

由於瑞信的崩跌，加深市場對歐洲銀行業健康狀況的疑慮，交易員們現在預期歐洲央行(ECB)在周四會升息25基點，低於此前預期的50基點。

Beauchamp說：「現在完全暫停(升息)還太早，但是明天升息50基點是有些魯莽」。

油價跌到一年多的新低，能源股重跌6.7%，成為歐股主要的拖累之一，殼牌和BP分別下跌約8%。

零售股下跌4%，此前全球最大時尚零售商Zara的母公司Inditex宣布增加資本支出後，股價下跌4.6%。

瑞典的H&M在公布銷售小幅增加，表現低於預期之後，股價重挫8.5%。

保誠集團(Prudential)跌12.4%；該家專注於亞洲業務的英國保險商提出警告，稱對矽谷銀行(SVB)的曝險極小，公司保守的資產負債表幾乎不會受到影響。

道爾達能源(TotalEnergies)跌5.6%，報53.3歐元；此前因為法國政府養老金改革計畫，該集團的42%營運商連續第八天進行罷工。

朗盛(Lanxess)下跌11.3%；該家德國特種化學品製造商預計，由於能源成本高漲，今年第一季的成長將慢於去年。