韓國總統尹錫悅17日出席在位於日本東京的日本經濟團體聯合會（經團聯）會館舉行的韓日商務圓桌會議，就韓日兩國經濟合作前景同各方廣泛交流，並鼓勵開展尖端產業合作。

尹錫悅在致辭時呼籲韓日兩國合作應對供應鏈、氣候變化、尖端科學技術、經濟安全等各項全球議程。尹錫悅強調，兩國尤其有必要在數位轉型、晶片、電池、電動汽車等未來尖端新產業領域展開合作。

據韓聯社報導，尹錫悅還提及提及韓國經濟團體「全國經濟人聯合會」（全經聯）前一天與經團聯宣布創設「韓日．日韓未來合作基金」，尹錫悅指出，若年輕一代交流增多，加深相互理解，擴大務實合作，兩國關係將進一步鞏固。尹錫悅呼籲兩國財界人士為雙邊關係發展助上一臂之力，攜手共創新的未來。

全經聯代理會長金秉準致開幕詞時表示，歡迎韓日兩國時隔12年重啟首腦「穿梭外交」，同時感謝兩國政府就解除阻礙雙邊經貿交流的出口限制措施達成協議。全經聯和經團聯將以韓日關係修復為契機，在供應鏈、人員交流、共同進軍第三國市場、新型產業等領域擴大交流合作，為韓日關係面向未來發展及年輕一代的交流共同付出努力。

經團聯會長十倉雅和也表示，韓日兩國在產業領域有不少經貿合作課題，此時應為未來發展著想，凝聚智慧，不斷加強合作。兩國財界應把握兩國關係修復這一來之不易的機會，為構建面向未來的雙邊關係奠定基礎。

值得一提的是，這是自2009年6月時任總統李明博訪日出席韓日經濟人座談會後，韓國總統時隔14年再次出席韓日經濟人活動。韓國五大企業集團掌門人集體亮相該活動，也是近20年來的首次。

韓國總統室通過新聞資料表示，為支援兩國經濟界擴大交流，政府將儘早恢復其間中斷的財務、產業通商資源、科學技術等經濟領域的部長級合作管道，加快推進主要合作項目。

當天，韓方有三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、樂天集團會長辛東彬等大企業掌門，以及全經聯代理會長金秉準、中小企業中央會會長金基文、中堅企業聯合會會長崔鎮植等經濟團體領導等12人出席，日方有經團聯會長十倉雅和、瑞穗金融集團特別顧問佐藤康博、三井物產會長安永龍夫、日立製作所會長東原敏昭等11人與會。此前曾有預測稱日本首相岸田文雄可能出席，不過最終並未出席。