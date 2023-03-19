捷運警察統計糾紛案件比例。（捷運警察隊提供）

捷運碰撞糾紛將近5成 手機低頭族最容易釀禍

捷運旅客常因走路不專心，低頭滑手機，發生碰撞後變成口角糾紛，捷運警察隊統計，今年1月、2月在系統內共發生61件糾紛，其中有2件是走路不專心看路而引發糾紛，2月3日在西門站，朱姓旅客遭辱罵三字經，提告公然侮辱，2月7日宋姓女子因低頭滑手機發生碰撞，提告恐嚇，捷警呼籲，旅客在站內走路行進切勿滑手機。

捷運監視器畫面顯示，2月7日一名男性旅客在大廳層與迎面而來的女性女客發生碰撞，雙方口角後，男性仍拉住38歲宋姓女子，質疑女子會和硬要從其身旁擠過，雙方口角並有肢體拉扯，警方到場後宋女提告恐嚇。

捷警隊統計，今年1月至2月捷運系統內因細故釀成糾紛案件計有61件，包括上下車、電梯開關門、出入閘口等旅客阻糾紛，其中碰撞糾紛有29件，占糾紛案件47.5％，其次是妨礙通行有7件，占糾紛案件11.5％。捷運警察隊呼籲，搭乘捷運應隨時注意周遭之人事物，走路時勿當低頭族，保障自己與他人安全。