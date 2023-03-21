看好旅遊市場前景，雄獅集團旗下「旅天下聯合國際旅行社」前進資本市場，規劃今年第二季申請公開發行、第三季登錄興櫃，力拚成為疫後首間掛牌旅行社。旅天下自成立後，即發展「通路」及「產品」加盟之雙軸線營運策略，成為旅遊市場同業加盟體系先驅，有望於2025年在台灣達百間門市加盟商目標。

旅天下總經理李嘉寅表示，旅天下致力於推動國內外整合性旅遊服務，並且著重在同業結盟共榮，期望藉由資本模式與合作夥伴建立更深層關係；產品則主要與低成本及外籍航空合作，提供市場具差異性、獨特性及競爭力旅遊商品，同步搶佔包機商機，今年包機預計取得近2萬6千席次。

旅天下自2015年成立後，即一步一步以掛牌為目標穩步邁進，尤其在2019年營業額已達24.7億元，較2018年成長49.9％，每股盈餘（EPS）為4.57元，也較2018年成長54.4％。

李嘉寅指出，旅天下為台灣旅遊市場「通路」及「產品」同業加盟體系先驅，看準小型旅行社具廣大在地客群，卻受限於人力及資源不足等營運痛點，因此開啟「通路加盟」商業模式，迄今已有29間通路加盟商合作，據點遍及全台；另藉由建立「產品加盟」平台，開放產品加盟商提供稀缺及主題性商品於旅天下販售，目前已有45家產品加盟商，不僅強化產品深度及廣度，更達資源共享目的，攜手同業共創產業共好。

為提供多元化旅遊產品，旅天下瞄準低成本與外籍航空公司資源，設計具價格競爭力產品；同時與多家航空公司合作，利用包機策略獨家飛航多個亞洲航點，例如日本仙台、花卷、北海道、名古屋，以及東南亞等熱門旅遊目的地，搶佔市場先機。

此外，旅天下於2021年投資旅遊目的地元件，獨家與金門畜試所合作，以「金牪」品牌經營餐廳與伴手禮，推出金門牛全牛宴、牛肉麵、牛肉乾等商品。未來將朝食宿遊購行全面發展，並放眼全球各旅遊服務元件或地接公司進行結盟或合資，希望有效結合全球在地資源，提供消費者更創新、多元的旅遊體驗。