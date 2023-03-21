近來全球各國紛紛加強稅收徵管力道，跨國金融業者也開始關注各國租稅法令規範，以降低遵循成本及稅務風險。

產創條例第10條之1規定，自2019年起至2024年止，企業購置智慧機械、第五代行動通訊系統以及資通安全產品或服務相關全新硬體、軟體、技術或技術服務，其核定支出總金額在同一課稅年度內達新台幣100萬元以上，不超過10億元者，得適用。

至於抵減方案可二擇一，在支出金額5％限度內，抵減當年度應納營所稅額，或在支出金額3％限度內，三年內抵減各年度應納營所稅額；資安產品則自2022年起適用。

安永聯合會計師事務所國際及併購重組稅務諮詢服務執業會計師周黎芳指出，企業需留意智慧機械及資訊安全投資抵減於申請各階段之常見議題。

第一階段為前置分析，例如盤點公司的投資計畫數量、評估各項申請是否合乎抵減範疇、公司支出是否符合抵減要件；第二階段為準備文件，包括如何撰寫投資計畫或專案效益、該出示哪些證明文件等；第三階段為控管時程，以確認企業能在期限內蒐集相關文件並完成線上申請；第四階段為後續溝通，後續主管機關審查提出問題時，如何應對、撰寫補充說明函是否具說服力等。

安永企業管理諮詢服務(股)公司資訊安全服務副總經理陳志明表示，很多企業疑惑資安驗證或資安顧問服務是否可適用資安投資抵減，其中，「資安驗證」不在修正後辦法第4條所示之態樣、類型、功能及特性範疇內，故不在抵減範圍內。

但如企業導入「資安顧問服務」，是依據企業組織之目標及整體需求，建立、規劃資通安全治理政策或方案，或評估及擬定企業組織之資通安全風險對策，則原則上應符合修正後辦法所辨識之「資通安全治理及風險評估」功能，其支出可申請投資抵減。