香港財政司司長陳茂波今在餐會表示，歐美銀行業危機不但影響金融發展，也波及社會穩定安全，加上過去3年香港疫情影響經濟發展，需要有所警惕，要在保持安全前提之下發展經濟。

談及預算案，陳茂波指出，雖然訪港旅客增加，但目前零售消費動力尚未完全恢復，有商家反映旅客平均消費金額下跌，反映短期仍要出力鞏固經濟發展，即使有財政赤字，但不會一下子撤銷支援措施，並會維持偏寬鬆政策。

他又說，雖然政府過去5年有4年出現財政赤字，亦預期今年度將會有約500億港元赤字，但期望大眾不要對赤字過分執著，香港財政穩健，未來5年，政府開支佔GDP比例，將由22／23財年的28.5％，下降至23／24財年的25％，估計27／28財年會進一步降至約22％。

陳茂波說，香港的八大中心定位中，「國際金融中心」和「國際創新科技中心」最重要，在激烈的國際競爭下，需要持續提升金融中心的發展，目前港交所的市值只佔大陸GDP的27.8％，加上去年中國證監會通過將在港上市國際公司納入南向通，增加國際公司的內地資金來源，有望加大相關公司估值，相信香港金融中心仍有增長空間。

至於中長期經濟發展，陳茂波認為，維持面向國際和恆久實行普通法，都極為重要。