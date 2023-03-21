股票「老師」要求匯38萬裝潢費 信義警成功阻詐

台北市1名劉姓婦人在網路上加入股票投資群組，群組內「老師」稱可代為操作且穩賺不賠，能在短時間高額獲利，劉婦聽信「老師」指示前往銀行匯款38萬元至指定帳戶內，以作為投資的本金，「老師」還要求其向行員表示該筆錢為裝潢用途，所幸行員察覺有異立即通知警方到場協助，成功阻詐。

信義分局表示，五分埔派出所警員張雅玲、楊禮匡日前擔服巡邏勤務時，接獲轄內國泰世華銀行通報，表示行內有一名婦人疑似遭詐騙，需警方到場協助。

經警方到場與劉婦確認該群組所述之投資內容後，即向劉婦告知此為相當典型的投資詐騙手法，同時列舉了相關詐騙案列向劉婦一一宣導，在警方及行員的耐心勸說下，劉婦終於相信自己差一點掉入詐騙集團的陷阱，並對於行員的機警及警方細心詳盡的宣導表達萬分的感謝。

信義分局呼籲，現今網路世界發達，各類型投資詐騙群組層出不窮，常見標榜群組內有達人或老師可指導並代為操作股票，並宣稱穩賺不賠可高額獲利，然投資一定有風險，天底下絕不存在穩賺不賠的投資，民眾如遇有相關情境，請立即撥打110或165反詐騙專線求證，以防陷入詐騙集團話術陷阱。