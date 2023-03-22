遠傳電信攜手花蓮縣政府打造「智慧站牌」，今（22）日舉辦「花蓮智慧站牌啟動記者會」，花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣政府建設處長鄧子榆、遠傳電信企業暨國際事業群副總經理李裕泰、以及站牌設計的知名剪紙藝術設計師楊士毅共同出席。

400座「智慧站牌」座落於台9線與台11線，可提供完整交通資訊，讓乘客精準掌握班次，通勤、出遊更加輕鬆；縣府管理單位亦能透過營運中心資訊，即時掌控所有智慧站牌即時資訊與各路線公車動態，實現交通數據治理。智慧站牌不僅讓民眾便利有感，更兼具城市美學，遠傳特邀藝術家楊士毅以「太陽故鄉」的城市意象設計出獨特雷雕站牌，打造花蓮智慧交通的獨特樣貌。

遠傳電信企業暨國際事業群副總經理李裕泰表示：「花蓮縣政府力拚有感智慧城市，致力於有利觀光的交通建設，遠傳很榮幸這次能與花蓮縣政府合作建置智慧站牌，於打造低碳、友善與科技的公共運輸系統，更兼顧在地觀光與人文發展，齊心將花蓮推向綠色智慧城市。遠傳將持續透過5G應用技術，結合各縣市在地特色，從教育、交通、旅運、醫療等各領域，助力縣市政府實現智慧治理。」

遠傳本次建置外觀多元化的「智慧站牌」，包含屏風式、附掛式、獨立式、立桿式等特色設計，為花蓮鄉鎮道路上注入不同風貌；站牌更因地制宜採用智能LCD或是太陽能電子紙顯示面板，實現低碳節能目標；各站牌提供清晰即時公車動態資訊，並具備中、英、日、韓、簡體中文等語系切換與查詢功能，助於提升觀光體驗。

透過遠傳技術整合專長，將公車即時動態、路況與天氣等資訊匯流於儀表板，管理單位可快速掌握各路況、站牌狀態，進行管理、維運以及異常警示監控，以提高服務品質。遠傳將持續以創新技術力研發5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術應用，結合產業與公部門需求，協助縣市政府建置更優質的智慧城市新樣貌。