美國2月消費者物價指數（CPI）整體符合市場預期，年增率由6.4％降至6.0％，但核心CPI月增率由0.4％升至0.5％，其中服務性質的通膨持續上升，交通運輸、休閒娛樂等價格加速成長。誠如聯準會主席鮑威爾日前所言，通膨正在降溫，但路徑不會一帆風順，面對現今全球地緣政治衝突仍在，俄烏戰爭、美中科技戰以及以色列與伊朗的緊張局勢都可能讓大環境變得更糟，各國軍費支出持續增加，根據拜登政府3/9提出的2024財政預算案，軍費支出高達8,420億美元，地緣政治引起的供應鏈中斷、油價大漲，因此，未來的世界將從過去舊時代的3低（低成長、低通膨、低利率）轉變為2％的經濟成長、4％的通貨膨脹及4％的利率水準。

有鑑於此，富邦投信建議，投資人不妨將升級版的美國公債—TIPS納入投資組合，提升投資組合對於通膨的對抗能力。雖然美國通膨連結公債之市場流動性低於一般美國公債，但與美國投資等級公司債相當，且優於新興市場美元債券及美國非投資等級公司債，因此非常適合作為核心資產。目前已成立的「富邦美國通膨連結公債指數基金（本基金配息來源可能為本金）」，是台灣境內第一檔TIPS基金，投資人可至各大銷售通路申購。