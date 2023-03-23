上海商銀111年度合併稅後純益190.96億元，較上年成長2.3％，稅後淨利歸屬母公司業主149.38億元，較上年成長4.8％，每股盈餘3.33元，董事會通過111年度盈餘擬分配現金股利每股1.8元，與上年度相同，現金股利分配率54.1％，該項現金股利分配案，尚須提報6月13日該行股東會通過，如按3月23日該行的收盤價計算，現金股息殖利率為3.83％。

上海商銀表示，為配合主管機關推動母公司與重要子公司財務報告由同一會計師事務所集團簽證之政策，經董事會決議該行112年度財務報告查核簽證不再繼續委任勤業眾信聯合會計師事務所，而更換為由資誠聯合會計師事務所查核簽證，此將與該行香港子行上海商業銀行之簽證會計師事務所羅兵咸永道屬於同一會計師事務所集團（PwC）。該行也表示，更換財務報表查核簽證的會計師事務所並不影響該行業務營運與財務。