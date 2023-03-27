高力國際研究部董事梁儀盈今（27）日表示，過今年將有7萬多坪新增辦公大樓，預期在完工後，將讓企業搬遷有更多選擇，但由於經濟不明朗，企業經營展望是偏向保守，大部分企業在營運和人力規劃都處於暫緩不動，所以就現有辦公空間再調整。觀察今年辦公市場，租賃需求會追不上供給釋出速度，估計空置率飆上7％。

高力國際今天公布2023年第一季商用不動產市場季報，梁儀盈指出，隨著中山區陽信銀行總部大樓完工，第一季北市辦公室總存量增加至近99.9萬坪，空置率也小幅上升至3.90％，較上季微幅增加0.61個百分點，平均成交租金也續漲至每月每坪約2,441元。

高力國際近期完成「2023年第一季台北市商辦市場調查」，梁儀盈表示，第一季除有新增供給投入市場外，也觀察到企業小幅縮編的狀況，各級各分區的辦公室空置率多數較去年底上升。

其中以南京東四/五段商圈及西區商圈等兩處最明顯，前者因為商圈內有遊戲軟體業者遷出，後者則因為陽信銀行總部完工，大幅拉高空置率至10％以上。

梁儀盈表示，目前租金走勢尚未受到需求小幅下滑影響，2023年首季的辦公室租金來到每月每坪約2,441元，仍較上季微漲0.44％。

不過各商圈中，敦南、南京東路四／五段及仁愛新生商圈租金則持平。

以分級而論，各級租金則全面上漲，頂級辦公室租金來到每月每坪約3,543元。

梁儀盈指出，台北市在經歷前幾年的供給緊縮狀態，2023年除了陽信銀行總部的4,250坪之外，還有富邦A25、遠雄大巨蛋、上海商銀新總行大樓、皇翔台汽北站及國壽松江路案等約6.8萬坪的新增供給陸續將釋出。

不過，梁儀盈表示，受到經濟前景不明影響，企業營運展望偏保守，多數企業則以暫緩搬遷及調整人力需求來應對；再加上彈性工作模式的選項，原址調整空間使用成為趨勢，預期市場需求將放緩，而在供給釋出壓力之下，2023年底空置率可能拉高至7%。