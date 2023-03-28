中租控股去年稅後淨利是272.21億元，每股盈餘達17.17元，獲利續創史上最高，中租控股自2015年以來，每年股利分配和獲利一樣，一年比一年高，去年每股共配發6.5元股利，其中現金股利6元，股票股利0.5元，今年配發現金股利提高至6.4元，但股票股利只有0.2元。

至於特別股股利配發，中租控股董事會即按當時特別股發行時條件，每股配發3.8元現金股利進行。