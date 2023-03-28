中租控股去年稅後淨利是272.21億元，每股盈餘達17.17元，獲利續創史上最高，中租控股自2015年以來，每年股利分配和獲利一樣，一年比一年高，去年每股共配發6.5元股利，其中現金股利6元，股票股利0.5元，今年配發現金股利提高至6.4元，但股票股利只有0.2元。
至於特別股股利配發，中租控股董事會即按當時特別股發行時條件，每股配發3.8元現金股利進行。
中租-KY(5871)董事會決議配發6.6元股利，其中現金股利6.4元及股票股利0.2元，另外，特別股則配發3.8元現金股利。中租控股此次發放股息將高達101.3億元，另外，盈餘轉增資配股總股數為31,658,283股，至於特別股股息則為5.7億元。
中租控股去年稅後淨利是272.21億元，每股盈餘達17.17元，獲利續創史上最高，中租控股自2015年以來，每年股利分配和獲利一樣，一年比一年高，去年每股共配發6.5元股利，其中現金股利6元，股票股利0.5元，今年配發現金股利提高至6.4元，但股票股利只有0.2元。
至於特別股股利配發，中租控股董事會即按當時特別股發行時條件，每股配發3.8元現金股利進行。
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