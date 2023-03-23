鮑爾在記者會一開始，就先針對鬧得沸沸揚揚的銀行危機信心喊話，指經過Fed及其他監管機構這2周接連採取行動後，銀行體系仍「健全有韌性」。他強調必要時，會用一切手段來確保銀行體系安全穩健。

但鮑爾也警告，銀行業掀起的風暴，可能導致家庭和企業面臨信貸環境緊縮，給經濟活動、聘雇及通膨帶來壓力。

鮑爾斥責矽谷銀行的管理嚴重失當，但他並未說明，何以舊金山聯準銀行主管及華府監管機構，沒能及時強迫銀行糾正缺失。

鮑爾透露，決策官員本周集會時，確曾因矽谷銀行倒閉衝擊金融系統，考慮暫停升息，但最後無異議支持升息1碼，主要還是通膨太高，仍有升息必要。

鮑爾指出，銀行危機雖給經濟展望增添不確定性，但Fed致力抑制通膨同時，經濟未必會崩盤，這種情況還是可能發生，言下之意經濟仍有望軟著陸。

Fed為解決銀行危機，日前祭出緊急貸款計畫，鮑爾強調資產負債表膨脹，是因該項注入流動性方案所致，與既定的貨幣政策無關，Fed仍會以每月減持950億美元債券的速度持續縮表。

有分析師指出，考量到近來經濟指標強勁，主管機關採取激進措施，支撐市場對銀行體系的信心，Fed確實曾承受暫停升息的壓力。