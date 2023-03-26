新竹市富禮國中射箭館增建工程流標2次，新竹市長高虹安上周與多名市議員到場會勘。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市富禮國中培養不少優秀的射箭好手，並爭取到教育部體育署2800萬經費興建大型射箭館，但工程流標2次，若無法在今年6月招標出去，中央補助款恐收回，多位民代要求市府加速作業，別讓補助款被收回。對此，市府表示，會要求工務處再重新上網招標，加速作業期能順利發包。

射箭運動是新竹市的強項，在全國運動會或國際賽會皆有出色表現，2016年的里約奧運更拿下女子射箭代表隊團體銅牌，包括譚雅婷與林詩嘉，都是新竹市培育出來的射箭好手，剛在亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽奪得女子團體及個人雙料金牌的青年選手林嘉妤，也隸屬富禮國中射箭隊。

市府上周與多位民代會勘富禮國中射箭館增建工程，多名市議員都到場關心，也都表示希望市府能加速招標射箭館，不要讓好不容易爭取到的補助款被收回。

市府指出，為配合射箭館增建工程，將辦理射箭發射棚之報廢，發射棚的最低耐用年限為15年，目前已使用超過14年，報廢案已提送新竹市議會審議中，審議通過後辦理後續拆建。射箭館增建工程完成後，將會有1座射箭場空間，1射道可4人使用，最大量可提供60人所需射道，並設置附屬訓練空間約900平方公尺，可望成為培育國家未來之主力選手的射箭專業場所。

市府發言人施淑婷說明，射箭場於2019年5月24日經體育署核定核定計畫總經費4000萬元，中央補助經費2800萬元整，經費雖已核定，但至今卻尚未發包。體育署於去年12月15日來函表示，若今年6月30日前尚未發包，則必須將經費收回，並由市府自籌款項。對此，工務處會重新上網再招標，加速作業。

有關日照影響練習等疑慮，市府也指出，經建築師報告及選手近日試射，確認現況設計符合需求，未來各項建設的規畫設計，將納入專業意見，避免影響使用效益。