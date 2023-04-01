北部一名射箭教練因培育出奧運國手聲名大噪，但該教練竟然從2010年起對未滿16歲的國中女學員伸出魔爪，女學員雖心生抗拒，但卻因為教練相當嚴格，認為與教練發生關係會獲較好待遇，多年來遭教練染指多次，甚至教練父喪期間還到女方住家發生性關係，直到畢業多年後女學員才勇敢對教練提告。根據地方法院判決，該教練被判處有期徒刑2年3月，不得緩刑。

該名教練之前任職北部某國中，因培育出多位知名國手，多次登上媒體版面，在射箭領域相當知名，也經常帶隊出國比賽。未料表面上風光的教練私下竟對一名女學員伸出魔爪，多次藉故把該名女學員叫進射箭教室休息室或是旅館發生性關係，女學員自述當時最頻繁時每周2到3次，每月至少都會發生1性行為。

判決書指出，當時還未滿16歲的女學員在2010年時參加某運動會時，因成績排名不理想，該教練相當生氣，女學員「為了讓教練不要那麼生氣」，便發生性行為。

但該名女學員表示並不願意與教練發生性行為，因教練帶隊相當嚴格，女學員認為教練掌握參賽報名資格，不要違抗教練意思，在體罰上可以輕一點、使用器材也不會被刁難，才多次與教練發生性關係。甚至男方在父喪期間，因心情悲痛前往女方住處，趁女方家長均不在之際，又再度伸出魔爪。

根據判決書內容，當時同隊學員也發現兩人關係微妙之處，甚至還曾目睹教練抱著該名女學員的畫面，但女學員為了前途只能持續隱忍，直到畢業多年後，決定向該名教練提告。

地院法官審理後，審酌被告身為教練，本應克盡職責，提供該名女學員穩妥成長之訓練環境，盡力照護該女學員身心健全發展，然其竟悖逆倫常，造成該名女學員身心受創，足以影響健全人格發展，惡性非輕，數罪併罰判處2年3個月有期徒刑，不得緩刑。