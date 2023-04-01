為推動環保、節約的環保葬，台北市轄內3處提供環保葬的場所不但免費，對於原在台北市政府經管之靈骨塔塔葬，惟後人願意響應資源再利用精神將先人骨灰遷出環保葬者，市府更會發給1至2萬元不等的獎勵金。台北市殯葬處表示，截至上月底止，北市已有有615個骨灰(骸)移出，共發出684萬元。希望能藉此釋出更多空間。

台北市殯葬處表示，由於台北市提供樹葬、花葬地點風景絕美、完全免費；海葬更是月月出船，也吸引越來越多外縣市民眾的跨縣市參與，且近年比例已逐漸提升至3分之1。

由於近年靈骨塔逐漸飽和，北市除了在陽明山第一公墓陽明山臻愛樓推出一罐多櫃政策外，另也祭出多元環保葬鼓勵金，只要是由富德靈骨塔或陽明山靈骨塔遷出骨灰者，核發鼓勵金1萬元；遷出骨骸者，核發鼓勵金2萬元。至於從陽明山臻愛樓遷出骨灰者，核發鼓勵金2萬元。

據殯葬處統計，從2016年推行到現在，共有615個骨灰(骸)移出，共發出684萬元獎勵金。土地資源有限，環保葬法也是先進國家逐漸風行的殯葬方式，因此藉由發放多元環保葬鼓勵金，鼓勵民眾將骨灰（骸）從北市公立骨灰（骸）存放設施遷出，實施環保自然葬，也可減緩北市目前納骨塔位及墓地空間需求之壓力。