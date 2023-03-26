我政府與宏都拉斯今（26）日宣布互相斷交，約2小時後宏國馬上與大陸建立外交關係，雙方簽署聯合公報，而之所以會有此結果，傳出是因我方拒絕宏國索求的高額金援所導致，外交部長吳釗燮強調有白紙黑字的紀錄，相關內容如今也曝光。

吳釗燮今日上午在宣布斷交記者會上表示，宏國去年提出3點金援要求，分別為協助蓋一間4500萬美元的醫院、3億美元的水壩及吃掉宏國20億美元的債務，今年3月宏國外長雷依納（Eduardo Reina）再度寫信，將相關要求的金額提高為9000萬美元、3.5億美元及20億美元的國債，總計24.5億美元。

吳釗燮強調，我方給予友邦協助時並非單純給錢，而是以計畫為導向給予協助，「我想直接給錢這種方式就有點像賄賂！」

立委王定宇下午在臉書公布雷伊納的來信，只見對方稱呼吳釗燮為「好友」，希望能在台宏政府4年合作框架之外，再依循宏國規劃的24.5億美元內容進行合作，以提升雙方之間的關係，並在最後稱「謹向閣下申致崇高之敬意（大力擁抱）」。