台宏斷交，美國白宮國安會及美國在台協會今天發布聲明，指中國經常做出許多未兌現的承諾，並強調美方將根據長期以來的「一個中國」政策，深化擴大與台灣的交往，也鼓勵所有國家擴大與台灣的往來。對此，外交部也表示，感謝美國政府發表公正聲明。

AIT發言人在聲明中表示，雖然宏都拉斯的行動是一項主權決定，但必須注意，中國經常做出許多為換取外交承認但最終卻未兌現的承諾，最近在拉丁美洲國家和世界各地都可見許多此類的案例，無論宏都拉斯決定如何，美國都將根據長期以來的「一個中國」政策，繼續深化擴大與台灣的交往。

他強調，台灣是可靠的、理念相近且民主的夥伴，與台灣成為夥伴關係，為全球各國提供顯著且永續的益處，美國強烈鼓勵所有國家擴大與台灣的往來，並繼續站在民主、良善治理、透明和法治的這一邊。

對於美國白宮國安會及美國在台協會台北辦事處均針對我國與宏都拉斯共和國終止外交關係發布聲明，外交部表示，誠摯感謝美國政府在此艱困時刻發表公正聲明，並提醒對中國仍存有幻想的國家，儘早認清中國援外「說一套、做一套」的虛假本質與隨之而來的債務陷阱。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，我國絕不會屈服於中國共產黨威權政府的壓力與脅迫，更會堅守自由民主的價值，積極聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，並持續昂首爭取作為負責任國際成員應得的國際尊敬與待遇。