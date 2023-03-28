美國國家安全局（NSA）網路安全負責人今天表示，對美國來說，短影音應用程式TikTok代表著一個「戰略問題」，而非立即的「戰術」威脅。

路透社報導，在北加州的一場政策會議中，國安局網路安全負責人喬伊斯（Rob Joyce）重申該機構先前陳述過的立場，即中國擁有的這款社群媒體應用程式就像「上了膛的槍」，中國政府可以用來影響美國民眾看到的資訊。

喬伊斯在會議中說：「為什麼要把特洛伊木馬帶進堡壘之中呢？」

喬伊斯表示，中國可以利用其在TikTok的影響力，來壓制可能讓中國在美國人面前難堪的資訊。

他的言論呼應了美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）和國安局局長仲宗根（Paul Nakasone）先前在國會議員面前所提的警告，也就是TikTok可能被用來執行全面性的影響力運動（influence campaigns）。

美國總統拜登已示意他支持一項由10多位聯邦參議員提出的法案，就是在TikTok或其他外國技術對美國國家安全構成風險時，總統有權下達禁令。

上週，美國聯邦眾議院議員針對TikTok數據資料處理的方式，質問了TikTok執行長周受資。此舉反映出共和、民主兩黨對美國1.5億TikTok用戶的擔憂都日益增加。周受資在作證時，一再否認TikTok將數據資料分享給中國共產黨，也否認與中國政府有關連。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120328