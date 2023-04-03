中共近期頻派軍機、艦侵擾我周邊海空域，國安局認為，此威脅態勢反而有助推動國際協作，而中共在兩會後強化拉攏歐洲與中東國家，全面和美國展開戰略競逐，對台也加大軟硬兩手策略，壓縮我國際空間，如此區域情勢變化會促使美歐日等理念相近國家強化與我建構共同安全圖像，反制中共對我脅迫，以及對區域的安全挑戰。

立法院外交及國防委員會6日將邀請國防部部長邱國正、外交部次長、國家安全局副局長報告「地緣政治下台美深化軍事、外交合作現況及對國家安全之影響評估」，並備質詢，書面報告於今日送至立院。

國安局針對近期印太地緣政治發展指出，美日等國正擴展在印太地區合作網絡，美國與英國、澳洲3月13日就核潛艇合作協議達成共識，將強化在印太地區安全合作，而日本、韓國關係亦趨緩，並將推動恢復安保對話機制等互動，有利美、日、韓加強安全協作，以應對北韓威脅。

國安局指出，中共在「兩會」後也積極開展外交活動，20大後邀請越南、寮國、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞等國領袖訪陸，並推動與日韓兩國對話，強化與周邊國家關係。今年3月「兩會」後習近平 20至22日訪俄羅斯，與普丁發表戰略協作及經濟合作聯合聲明2份文件、簽署14項合作協議，致歐洲國家擔憂俄陸協作可能影響俄烏戰爭發展。

國安局表示，中共28至31日舉辦博鰲亞洲論壇年會，逾50國、2000名代表與會，藉主場外交活動提升正面形象，但國家領導人出席情形不如往昔。此外，中共亦加大參與中東事務，並利用伊朗與沙烏地有意願恢復關係之機會，促使雙方恢復外交關係，然是否能實際協助解決雙方分歧仍有待觀察。

國安局強調，中共威脅態勢反而有助推動國際協作，維持台海和穩，由於中共頻密派遣機艦侵擾我周邊海空域、操作對我經濟脅迫，並深化聯俄抗美、牽制美印太軍事部署，導致美歐日等國加大關切台海衝突風險升高、中共灰色地帶威脅，並加強合作反制。此外，美國除強化與我國經貿關係、協助我國提升應對中共威脅能力外，亦積極強化在印太地區安全部署，以嚇阻中共片面改變現狀意圖。

國安局也指出，民主國家正形塑共同安全圖像應對中共脅迫，中共在「兩會」完成人事布局後，強化與俄協作、拉攏歐洲與中東國家，全面與美開展戰略競逐；對台則加大軟硬兩手策略，除灰色地帶複合式威脅及軍事威懾外，亦將強化拉台、融台作為，並持續壓縮我國際空間。區域情勢變化則促使美歐日等理念相近國家強化與我建構共同安全圖像，反制中共對我脅迫及對區域、全球之安全挑戰。

此外，國安局表示，美方多次強調維持台海和平符合其長期利益，且有助區域及全球穩定發展，並藉《2023財年國防授權法》加大協助台灣建構自主防衛能量；近期美海軍太平洋艦隊司令、空軍部長亦稱，共軍若武力侵台將依令馳援臺灣，且美軍已做好準備。

國安局提及，美軍2020年起常態派遣機艦通過臺海，展現維護台海和穩立場，近期更與菲律賓達成增設4座共同基地協議、計畫2025年前在日本沖繩部署陸戰隊濱海作戰團，加強第1島鏈遏中防線、應處「台海有事」聯防，凸顯美以實質行動反制中共企圖片面改變台海等區域現狀，確保美具備嚇阻共軍對台武力威脅之能量。

國安局也說，近年來美議員頻密訪台並提友台議案，表達對台支持，包括美眾院「美『中』戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）等參眾議員接續訪台，討論安全、經貿等議題；參議院范霍倫（Chris van Hollen）等跨黨派議員3月初提案要求美行政部門與台灣開展稅務協議談判，以避免雙重課稅、促進雙邊經貿；眾議院3月22日通過《2020年台灣保證法》修正案，要求國務院每兩年檢討對台交往準則，顯現美國國會展現挺台立場。