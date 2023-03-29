為配合政府產業政策並與國際接軌，及使具特色之上櫃公司發揮群聚效應，櫃買中心將新增「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」等四大產業掛牌類別。

櫃買中心表示，考量上櫃公司產業狀況及產業類別之未來發展性，同步將原電子商務併入數位雲端及將原貿易百貨併入居家生活，另為使觀光事業之產業類別名稱能更貼近企業之經濟活動，將變更產業類別名稱為觀光餐旅，以期吸引投資人關注創新科技及具特色發展之上櫃公司，給予公司適當之估值，新增或更名之產業類別將自112年7月3日起實施。

櫃買中心指出，原產業類別為電子商務或貿易百貨者，將自動分別歸入數位雲端或居家生活，無須另外申請轉類，惟若公司(不限本次調整之類別)因所營業務與歸入之產業類別定義不符者，則需於申報年度財報後1個月內來函申請變更產業類別；符合產業類別調整之上櫃公司名單將另行公告。