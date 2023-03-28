原訂4月實施的部分負擔新制，上路日期再延宕。健保署原規劃急診依醫院層級及檢傷分類收取部分負擔，在大醫院，嚴重程度較低的1、2級少收費、4～5級則多收費，醫界擔憂不同檢傷分類收費差距大，將引起醫病關係的緊張。健保署搜集各界意見後，決定調整作法，將部分負擔與檢傷分類脫鉤，診所、地區醫院維持不變，區域醫院、醫學中心則收400、750元，預計7月上路。

健保署原先規劃，為避免輕症病患塞爆大醫院，區域醫院、醫學中心依3種檢傷分類收取部分負擔，1～2級收取200或300元、3級收取300或500元、4～5級則收600或800元，而診所及地區醫院維持既有做法，收取150元部分負擔。

不過，先前的規劃將造成不同檢傷分類收費差距大的問題，病患在大醫院若被歸類為較不危急的4～5級，收費將與1～2級的病患差上400元之多，醫界擔憂恐令忙碌的急診室出現醫病衝突。若病患初入急診的情況和最終的病情不同，病患將質疑檢傷分類的判斷。

健保署長石崇良經搜集急診醫學會、區域醫院協會、醫學中心協會等單位意見後，決定調整急診部分負擔收費機制，診所、地區醫院依現行作法收取150元；區域醫院比現行多收100元，共收取400元；醫學中心則比現行多收200元，共收750元部分負擔。

經健保署試算，新作法在落實分級醫療的同時，也確保急診收費不會低於門診收費。石崇良舉例，病患至醫學中心門診就醫，將收取基本部分負擔420元＋藥品部分負擔至多300元，合計720元，在同一醫院急診則收750元，可將急診資源留給需要的人。健保署本周著手展開法制作業的準備，預計4月重新預告，並在7月與藥品部分負擔新制一併上路。