28日這份起訴書是自去年11月FTX破產以來，班克曼弗瑞德收到的第三份，並讓他的罪名再添一項，總計達13項。

根據起訴書顯示，班克曼弗瑞德在2021年授權向一名或多名大陸政府官員行賄至少4,000萬美元的加密貨幣，目的是讓中方解凍他的對沖基金Alameda Research帳戶。

由於Alameda Research的交易對象遭到調查，才讓帳戶被大陸凍結。根據起訴書顯示，這些被凍結的帳戶在大陸最大的兩家加密貨幣交易所有超過價值10億美元的加密貨幣。

檢察官指稱，班克曼弗瑞德花費數個月時間，試圖重新取得這些帳戶的控制權仍徒勞無功後，他指示Alameda的員工行賂。起訴書顯示，支付首筆非法款項後，帳戶順利解凍。班克曼弗瑞德於是再授權支付數千萬美元，完成賄賂。

在班克曼弗瑞德的指示下，Alameda將這些被解凍的加密貨幣，拿來進行其他交易。 美國紐約南區檢察官辦公室發言人與班克曼弗瑞德的發言人，對此消息不予置評。大陸駐華盛頓大使館未能即時表示意見。

檢察官在去年12月首次起訴班克曼弗瑞德，指稱他竊取FTX客戶數十億美元資金，並且誤導投資人和債權人。檢察官2月對他提起新訴訟，罪名包括共謀犯下銀行詐欺等。

最新指控加重31歲的班克曼弗瑞德的司法壓力，也反映美國司法部對該案的調查廣度。班克曼弗瑞德將在10月接受審判，3名FTX和相關企業的高階主管已經認罪，並與檢察官合作，對他極為不利。