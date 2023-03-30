以色列F-35I「全能王」（Adir）隱形戰機

美國3月12—24日在內華達舉行「紅旗」（Red Flag）空戰聯演，而這是以色列首度派F-35I「全能王」（Adir）隱形戰機參加。

據《防務新聞》（Defense News）29日報導，就在這次空戰聯演之際，以色列不僅和伊朗關係緊張，最近還採購了KC-46A加油機。近來美以高調舉行了幾次聯合演習。其中1月底舉行的「杜松橡樹」（Juniper Oak），更是以色列口中規模空前的美以聯演。

負責紅旗軍演的美國空軍第414戰鬥訓練中隊（414th Combat Training Squadron）賀勤森（Jared J. Hutchinson）上校說，「紅旗」在整合作戰環境中，為人員提供了逼真並息息相關的訓練。他指出，以色列是美國最親密的盟友之一，和可能並肩作戰的盟軍一起訓練，是準備實戰的唯一途徑。

在這次「紅旗」軍演中，約有100架戰機從內華達州奈里斯空軍基地（Nellis Air Force Base）起飛，其中以色列出動了7架 F-35戰機，占了旗下「閃電II」隱形戰機的近1/4。預計到2024年時，以色列將擁有50架F-35戰機。

Israeli F-35 jets join Red Flag exercise for first timehttps://t.co/z0Z6MklOsH pic.twitter.com/vQlxMYrd9a — Defense News (@defense_news) March 29, 2023

以色列國防軍（IDF）說，美國主導的軍演加強了兩國聯合作戰的能力，而美以是致力維護中東和平的重要夥伴。

另一方面，賀勤森說，聯合演訓有助於美國學習其他國家如何研擬戰術，技術和流程，大家可以互相學習。他指出，尤其是那些參加聯演，在演習中壓制敵方防空，並消滅模擬威脅的F-35更是如此。

賀勤森強調，他們的演練在於對抗以俄羅斯為核心的廣泛威脅，而其中許多相關國家，都在美軍中央司令部（U.S. Central Command）所負責的防區內。

不過，「紅旗」聯演所要對付的，不只是美軍中央司令部防區內的敵國，其中有些是以色列的鄰國，如敘利亞，便使用了像是S-200等蘇聯或俄羅斯製造的防空系統。

「紅旗」軍演1年在內華達舉行3次，每次的場景和重點區域都不同。而今年1月舉行的軍演長達3周，有英、澳空軍參加，重點在於對付中國這潛在威脅。